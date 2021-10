Cyclisme

GP du Morbihan - Arne Marit (Sport Vlaanderen) coiffe au sprint Elea Viviani (Cofidis)

GRAND PRIX DU MORBIHAN - Arne Marit (Sport Vlaanderen) a vu le trou de souris et s'y est faufilé pour enlever le sprint massif, samedi à Grand-Champs, après 176,9 kilomètres. Au terme de cette 15e manche de la Coupe de France, Le Belge a devancé l'Italien Elia Viviani (Cofidis), coiffé sur le fil, et le Français Bryan Coquard B&B Hôtels p/b KTM). Retrouvez les temps forts de cette course.

00:04:11, il y a une heure