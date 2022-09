Cyclisme

GP de Québec - Benoît Cosnefroy : "Cette victoire change ma saison"

GP DE QUÉBEC - Il l'a fait ! Alors qu'il courait après le succès depuis plus d'un an, Benoît Cosnefroy a remporté la course ce vendredi et en solitaire, qui plus est ! Deuxième de l'Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne cette saison, le coureur d'AG2R Citroën goûte enfin à la victoire et l'avoue lui-même : ce succès change du tout au tout le bilan de son année 2022.

