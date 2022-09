Cyclisme

Arrivée du Grand Prix de Wallonie en vidéo : Van der Poel règle Girmay et fait le plein de confiance avant les Mondiaux

GRAND PRIX DE WALLONIE - Il n’avait plus gagné sur la scène internationale depuis mai et la 1re étape du Giro, le voilà de retour… peut-être au meilleur moment. Mathieu van der Poel a dominé Biniam Girmay (2e), mercredi au sommet de la Citadelle de Namur. Un succès qui confirme que MVDP sera à suivre dans une dizaine de jours en Australie, lors de la course en ligne des Mondiaux. Arrivée en vidéo.

