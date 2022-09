Cyclisme

GP de Wallonie - Van der Poel, vainqueur 'involontaire' : "J’ai dit à Jasper que j’allais être son poisson-pilote..."

GRAND PRIX DE WALLONIE - Est-ce plus inquiétant pour lui ou pour la concurrence ? Mathieu van der Poel a expliqué mercredi à Namur qu’il n’avait pas eu d’excellentes sensations, lors de sa course victorieuse. "MVDP" comptait même jouer l’équipier de luxe pour Jasper Philipsen avant de battre Biniam Girmay. Son interview à quelques jours des Mondiaux, en Australie (course en ligne le 25 septembre).

00:01:57, il y a une heure