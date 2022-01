Cyclisme

GP La Marseillaise - Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) : "J'aimerais faire le final avec les meilleurs"

GRAND PRIX LA MARSEILLAISE - A l'orée de sa dernière saison, Philippe Gilbert, 39 ans, a décidé de faire sa rentrée sur la première course du calendrier européen, disputée dans les Bouches-du-Rhône. Le Belge s'est confié avant le départ sur sa préparation et celle de son équipe Lotto-Soudal, et son ambition sur ce parcours présentant 3000 mètres de dénivelé sur 175 kilomètres.

00:01:19, il y a une heure