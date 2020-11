Ineos a annoncé la nouvelle ce jeudi. Une polyarthrite rhumatoïde contraint Ian Stannard à arrêter sa carrière à l'âge de 33 ans. Le Britannique, qui court dans cette formation depuis sa création en 2010 sous le nom de Sky, a gagné à deux reprises le Het Nieuwsblad (2014 et 2015) et a pris la troisième place de Paris-Roubaix en 2016. "Ian a reçu ce diagnostic il y a 12 mois. Cela lui a causé une grave inflammation des articulations et il a eu des douleurs aux poignets, aux genoux et aux chevilles. Nous avons essayé différents traitements, mais finalement Ian a pris la meilleure décision pour sa santé à long terme", a estimé le médecin de l'équipe, le Dr Richard Usher.