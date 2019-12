Et un rouleur de plus dans l'équipe Ineos ! L'Australien Rohan Dennis, double champion du monde en titre du contre-la-montre, rejoint la formation de Christopher Froome, a annoncé cette dernière lundi sur son site. Le coureur de 29 ans "a réalisé le transfert de ses rêves en signant un contrat de deux ans" avec l'équipe britannique, selon le communiqué.

"Dennis rejoindra ses équipiers cette semaine lors du camp (d'entraînement) de décembre. Il pourrait faire ses débuts avec Ineos lors des championnats d'Australie", au début de l'année 2020. Vainqueur d'étape sur les Tours de France et d'Italie, Dennis n'avait plus d'équipe depuis la mi-septembre 2019.

Parti du Tour sans fournir d'explication

Quatre jours après son deuxième titre de champion du monde à Harrogate, dans le Yorkshire, son équipe Bahrain-Merida a annoncé avoir mis fin à son contrat. Actée dès le 13 septembre, la résiliation n'a été rendue publique qu'après les championnats du monde, "pour permettre à M. Dennis de se préparer sans encombre" à l'épreuve.

En juillet, le coureur australien avait abandonné le Tour de France sans fournir d'explication, dans la 12e étape, à la veille du contre-la-montre dont il était l'un des favoris. Une confirmation de son comportement parfois problématique et difficile à gérer. Dennis n'a plus couru ensuite jusqu'au contre-la-montre des Mondiaux, qu'il a remporté haut la main sur un vélo à la marque masquée. Professionnel depuis 2013, l'ancien détenteur du record de l'heure avait rejoint début 2019 l'équipe Bahrain, après quatre ans et demi chez BMC.

(Avec AFP)