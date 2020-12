"Hier, lors de ma sortie en VTT à la sortie d’un virage j’ai été mis en joue par un chasseur, j’ai crié pour lui notifier que je n’étais pas un sanglier (j’espère qu’il avait remarqué...), raconte-t-il sur sa page Facebook. Je lui demande pourquoi il me vise, il me répond que son fusil est chargé (rassurant) mais qu’il est en l’air (un peu en ma direction quand même...). Bon on s’explique calmement (en même temps il vaut mieux car il a une arme chargée dans les mains…"