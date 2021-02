Même pour lui, cela ne marche pas à tous les coups. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a encore montré les muscles, dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avec une attaque placée à 86 kilomètres de l'arrivée. Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) a pris son sillage et les deux hommes ont rejoint l'échappée fleuve du jour. Mais tous ont été repris à 1,5 km de la ligne. Et c'est au sprint que la victoire est revenue à Mads Pedersen (Trek - Segafredo), pour qui Jasper Stuyven a été d'un précieux soutien.

" Je dois beaucoup à Jasper qui m'a parfaitement emmené dans le sprint, jusqu'au 200 mètres ", a d'ailleurs souligné Pedersen. Anthony Turigs (Total Direct Energie) et Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) ont fait 2 et 3, nettement battus par le champion du monde 2019, mais loin devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 37e à 1'48"), qui a terminé en tête d'un peloton constitué de coureurs distancés dès que la bagarre a débuté. Van der poel, quant à lui, a pris la 12e place, émoussé par son coup de force qui, pour une fois, s'est transformé en coup d'épée dans l'eau.

Kasper Asgreen (34e), vainqueur il y a un an à Kuurne et qui ambitionnait donc le doublé, a été à l'origine du regroupement entre le premier groupe de chasse et l'échappée. Mais il n'a pas réussi à décrocher les ténors de sa roue, la Deceuninck-Quick Step s'en remettant à Bert Van Lerberghe pour acquérir un accessit (9e) dans un sprint auquel Bryan Coquard (70e) n'a pas participé. Le leader de la B&B Hotels p/b KTM était pourtant bien présent avec les cadors dans le final... Jusqu'à une crevaison fatale à ses ambitions, à un peu plus de 3 bornes du dénouement.