Voilà, c'est fini... Jérôme Pineau avait des rêves de grandeur pour B&B Hôtels, sa structure cycliste professionnelle créée en 2017, il la voit s'éteindre sous ses yeux impuissants à l'orée de ce qui aurait dû constituer à la fois sa sixième saison dans le peloton mais aussi, et surtout peut-être, un tournant. Depuis des semaines, des mois même, l'ancien coureur multipliait les rendez-vous pour faire grossir son équipe. Il a annoncé, selon Le Télégramme et Cyclingnews , son arrêt ce mercredi matin à ses coureurs et à son staff.

Ad

Arrivé en 2017 avec Vital-Concept pour sponsor, Jérôme Pineau avait pour but de grimper petit à petit les échelons, jusqu'à son rêve ultime : remporter le Tour de France. Le Normand le disait lui-même : il se voyait, un jour, triompher de la plus grande course du monde. Pas demain, ni après-demain évidemment, mais un jour. L'arrivée de B&B Hôtels, d'abord comme co-sponsor en 2019 puis comme principal la saison suivante fut déjà un tournant en même temps que la première participation au Tour de France en cette saison 2020.

Cyclisme B&B Hotels, début de l'exode ? Koretzky signe chez BORA IL Y A UN JOUR

Aucun succès en World Tour pour B&B

Mais malgré quelques beaux résultats (36 victoires depuis 2018), B&B Hôtels n'a jamais pu se hisser au niveau des meilleures équipes de deuxième division, où elle évolue. Les têtes d'affiche que furent Bryan Coquard, Pierre Rolland ou Quentin Pacher n'ont jamais pu accrocher de grands succès, à l'image de ce zéro pointé au niveau World Tour.

Avec le soutien de la Mairie de Paris et d'autres investisseurs, Pineau comptait passer un cap, et pas un petit. Mark Cavendish devait notamment rejoindre les rangs de la formation bretonne dont le budget l'aurait fait rivaliser avec les meilleures équipes françaises. Dans le même temps, la structure comptait se dôter d'une équipe féminine dont Audrey Cordon-Ragot aurait été la figure de proue. Tous ces rêves se sont envolés et B&B Hôtels laisse aujourd'hui sur le carreau de nombreux coureurs et coureuses mais aussi tout le staff. Certains rebondiront, d'autres pas.

Cyclisme La dernière étape du Tour 2024 ralliera Monaco à Nice 03/12/2022 À 11:20