Le casque de travers, la bave aux lèvres, le regard perdu, le teint blafard, Primoz Roglic le sait : il a perdu le Tour de France. Sur La Planche des Belles Filles, cette terrible montée qu'il fallait affronter seul contre la montre, le Slovène a vu s'envoler un matelas précieusement construit en trois semaines. Une heure et c'est le rêve d'une vie qui s'envole. Sa saison aurait pu s'achever là mais Primoz Roglic a continué à rouler et à gagner. C'est tout logiquement qu'il a été élu Vélo d'Or mondial, la distinction française revenant à Julian Alaphilippe, par Vélo Magazine.

Beaucoup auraient mis fin à leur saison après un tel affront public. Beaucoup mais pas Primoz Roglic parce qu'au fond, et c'est tout à son honneur, le vainqueur de la Vuelta se comporte de la même manière dans la victoire et dans la défaite. Jamais il n'explose de joie - d'aucuns lui reprochent d'ailleurs - mais jamais non plus, et ces derniers mois l'ont prouvé, il baisse les armes face aux coups du sort. Tadej Pogacar lui a volé son rêve ? Qu'à cela ne tienne, il a basculé sur autre chose et reviendra sans doute l'an prochain pour essayer à nouveau si Jumbo-Visma veut bien lui faire confiance.

Pogacar a fait un exploit, Roglic une saison exceptionnelle

Rendez-vous compte : une semaine après sa désillusion française, Roglic prenait la 6e place du Mondial en Italie, deux semaines plus tard il remportait un Monument, Liège-Bastogne-Liège. Certes, il a bien été aidé par un Julian Alaphilippe un peu ailleurs mais les deux monumentales erreurs du Français ne doivent pas faire oublier que Roglic était là, dans le bon groupe, qu'il a cru en son étoile et qu'il a sprinté jusqu'au bout. Non il n'est pas vainqueur au rabais. Pas plus que ne l'auraient été Marc Hirschi ou Tadej Pogacar ce jour-là.

Au fond ce Liège-Bastogne-Liège, c'est peut-être la plus belle victoire de la carrière de Primoz Roglic. Un Monument ce n'est pas rien dans une carrière, qui plus est pour un coureur de Grand Tour. Pour rappel, ni Pogacar, ni Froome, ni Contador n'en ont décroché un. Plus belle encore que la Vuelta car obtenue face à une concurrence féroce. Alaphilippe, Pogacar et Hirschi donc, mais aussi Woods, Benoot, Kwiatkowski, van der Poel et d'autres. Mais c'est là le drame de son année 2020. On en retient une image, celle de La Planche, et même sa plus grande victoire est éclipsée par un autre, Julian Alaphilippe, ceint du maillot de champion du monde.

Est-ce injuste ? Chacun se fera son opinion. Une chose est sûre, Roglic paye là sa manière de courir qui ne plaît pas. L'avis le plus répandu sur lui est le suivant : oui, il est très fort mais il ne fait passer aucune émotion. Pour imprimer la rétine, c'est pourtant une condition sine qua non. Ce qu'a fait Tadej Pogacar à La Planche des Belles Filles, c'est sans doute l'exploit de l'année 2020. Roglic en est la victime. Ce que ce dernier a fait pendant l'entièreté de la "deuxième" saison 2020, onze victoires entre le 1er août et le 8 novembre, c'est exceptionnel. Et ça valait bien une reconnaissance symbolisée par ce Vélo d'Or.

