Le Giro et la Vuelta après le Tour, les Classiques maintenues : Le nouveau calendrier de la saison

Une saison en quelques mois ! Le calendrier de la saison cyclisme doit s'adapter. Et alors que de nombreuses courses ont déjà été annulées ces dernières semaines pour éviter la propagation de la crise du Covid-19, le monde de la petite reine revoit ses plans. L'UCI a d'abord décidé de prolonger la suspension d’un mois de ses compétitions, pour aller jusqu’au 1er juillet. Et jusqu'au 1er aout pour les courses du calendrier Wolrd Tour. Mais ce qu'il faut retenir des annonces de ce mercredi, c'est l'espoir de sauver le maximum de courses.

Les organisateurs du Tour de France ont ainsi choisi de décaler la Grand Boucle de deux mois pour la faire partir le samedi 29 août. Dans son sillage et à l'image des Mondiaux qui vont avoir lieu dans la foulée, il va y avoir une concentration d'événements majeurs. Et si la Vuelta et le Giro vont s'enchaîner, les Classiques sont encore dans l'expectative mais vont bien avoir lieu. L'UCI a d'ailleurs fixé "au plus tard le 15 mai" l'établissement du nouveau calendrier.

Les grands Tours :

Tour de France : Du samedi 29 août au dimanche 20 septembre

Tour d'Italie : Le Giro se tiendra après les Mondiaux UCI sur route, soit après le 27 septembre.

Tour d'Espagne : La Vuelta sera organisée après le Giro.

Championnats du monde et nationaux :

Championnats du monde : Début le dimanche 20 septembre et course en ligne le dimanche 27 septembre.

Championnats nationaux : Samedi 22 et dimanche 23 août.

Les Classiques :

C'est l'une des bonnes nouvelles pour les amateurs du cyclisme : les Classiques vont avoir lieu cette année. "Les plus prestigieuses épreuves sur route d’un jour se dérouleront toutes cette saison", annonce l'UCI. Mais pour ces Monuments (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie), il va encore falloir attendre un peu pour connaitre le jour de leur organisation. Les dates sont encore "à définir", annonce l'instance internationale.