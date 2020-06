Le Tour de l'Avenir raccourci à 6 jours

Le Tour de l'Avenir a été raccourci à six jours de course, du 14 au 19 août, entre Château-Thierry (Aisne) et la station alpestre des Arcs (Savoie), a annoncé mercredi son organisateur, Alpes Vélo.

Le Tour de l'Avenir est raccourci à six jours de course, du 14 au 19 août. L'épreuve de référence de la catégorie espoirs (moins de 23 ans) était prévue initialement du 7 au 16 août. Par rapport à sa première mouture, cette 57e édition comporte en moins le prologue prévu à Charleville-Mézières et les deux étapes suivantes, à Soissons (Aisne) et à Laon, qui devraient figurer au programme du Tour de l'Avenir 2021 selon les précisions de l'organisateur.

La course, qui garde sa formule des sélections nationales, a été enlevée dans son passé récent par des coureurs qui se sont déjà illustrés au plus haut niveau, le Colombien Egan Bernal (2017) et le Slovène Tadej Pogacar (2018). "Si l'évènement garde son caractère festif et gratuit, avec les animations et la caravane publicitaire, des mesures strictes d'accompagnement et d'accueil du public seront mises en place par l'organisation, en coordination avec les autorités publiques et selon les directives à appliquer au mois d'août", a annoncé l'organisateur.

Les étapes (724 km) :

14 août: 1re étape Château-Thierry (Aisne) - Bar-sur-Aube (Aube), 168 km

15 août: 2e étape Champagnole (Jura) - Septmoncel (Jura), 137,8 km

16 août: 3e étape Divonne-les-Bains (Ain) - col de la Faucille (Ain), 17,5 km (contre-la-montre individuel)

17 août: 4e étape Saint-Vulbas (Ain) - Saint-François-Longchamp (Savoie), 193 km

18 août: 5e étape La Tour-en-Maurienne (Savoie) - La Toussuire (Savoie), 69 km

19 août: 6e étape Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) - Les Arcs 1800 (Savoie), 134 km

