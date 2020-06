Alors que les rumeurs de départ de Chris Froome ont fait leur retour à la surface avec l'apparition de l'équipe Israël Start-Up Nation dans le dossier, Patrick Lefevere, boss de la Deceuninck-Quick Step et personnage important du cyclisme, a fait savoir qu'il n'investirait pas d'argent sur Froome. Le problème ? Son âge, mais pas que.

Partira, partira pas ? Alors que le cyclisme mondial est à l'arrêt, ou presque (le championnat de Slovénie se dispute ce dimanche), l'avenir de Christopher Froome fait parler. On pensait le dossier clos mais, ces derniers jours, une rumeur l'envoyant chez Israël Start-Up Nation dès le 1er août a fait son apparition. Invité à se positionner sur la question, Patrick Lefevere, patron de la Deceuninck-Quick Step, a été catégorique : lui ne dépensera pas un centime pour faire venir Chris Froome.

"Je ne vais pas parler pour les autres mais personnellement je n'investirai pas dans un projet autour de Froome, a-t-il assuré au quotidien belge Het Nieuwsblad. Respect pour son palmarès mais va-t-il encore gagner le Tour à 35 ans ?" Du 29 août au 20 septembre, Froome tentera, chez Ineos ou ailleurs, de décrocher son cinquième succès sur la Grande Boucle (après 2013, 2015, 2016 et 2017) et ainsi rejoindre Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain au palmarès.

Si la première raison avancée par Lefevere paraît censée, la deuxième est un peu plus surprenante. D'autant plus qu'il se trompe, selon Cyclingnews. "Ce qui m'inquièterait aussi, c'est que son agent est sa femme, Michelle Cound, explique le Belge. Non pas que ce serait la seule raison du désaccord mais ces situations sont toujours compliquées". Et Lefevere de rappeler ses problèmes avec Abraham Olano ou encore Alberto Contador et leurs frères respectifs. On ne sait pas encore où Froome finira la saison, mais on sait que Deceuninck-Quick Step n'est pas sur les rangs pour l'accueillir.

