La Britannique Lizzie Deignan s'est imposée dans l'édition féminine de Liège-Bastogne-Liège, dimanche après un raid d'une trentaine de kilomètres en solo. Deignan, née Armitstead, a devancé d'une dizaine de secondes l'Australienne Grace Brown, partie en contre, et la Néerlandaise Ellen van Dijk, qui a réglé le sprint du groupe des poursuivantes après 135 km de course.

" J'attendais de gagner une classique comme celle-ci, j'ai souvent été là mais je suis souvent passée à côté (2e en 2017 puis 7e l'an passé). Gagner une classique, c'est très spécial. Je suis vraiment heureuse ", a savouré Deignan, lauréate fin août de la Course by le Tour à Nice. Elle s'est extraite de cette échappée de neuf éléments dans la côte de la Redoute (2 km à 8,9%) et a rapidement creusé un écart d'une minute que Grace Brown, lancée à sa poursuite, n'a jamais réussi à combler.

"Notre philosophie chez Trek est de rouler à l'instinct et ne de pas avoir peur de l'échec, affirme la championne du monde 2015. Il fallait que je sois dans la Redoute avant Annemiek (van Vleuten) et Anna (van der Breggen)". Le plan s'est déroulé à la perfection puisque que le groupe, auquel Lizzie Deignan a fait faux bond, s'est constitué à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée dans la côte de la Vecquée (3,1km à 6,4%) et a surpris les deux grandes favorites néerlandaises, Anna van der Breggen, double lauréate de l'épreuve (2017 et 2018) et victorieuse de la Flèche Wallonne en milieu de semaine, ainsi que la tenante du titre Annemiek van Vleuten, médaillé d'argent au Mondial il y a une semaine.