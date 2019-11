Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Liège se prononçait dans l'affaire de corruption qui voyait Alexandre Vinokourov et Alexandr Kolobnev comme protagonistes. Les deux anciens cyclistes, soupçonnés de s'être arrangés pour la victoire de Liège-Bastogne-Liège en 2010, ont été acquittés. Le tribunal correctionnel a estimé, dans un jugement de 25 pages, qu'il existait des doutes sur les trois points sur lesquels les accusations du ministère public reposaient.

Vinokourov suspecté d'avoir acheté son succès

Le substitut du procureur avait requis une peine de six mois de prison et une amende de 100 000 euros contre Vinokourov. Kolobnev encourait quant à lui une peine de six mois de prison, une amende de 50 000 euros et la confiscation d’une somme de 150 000 euros.

Le 25 avril 2010, Vinokourov avait remporté la Doyenne des classiques devant Kolobnev. Mais le premier, alors chez Astana, était alors suspecté d'avoir acheté son succès au deuxième, qui évoluait dans l'équipe Katusha, à quelques mètres de l'arrivée à Ans. Le tout contre 150 000 euros. L'enquête se basait sur plusieurs e-mails que se seraient échangés les deux hommes. Des versements de 100 000 et 50 000 euros auraient également été effectués en 2010. Les avocats des deux sportifs avaient réclamé leur acquittement, parlant de documents faux ou volés. Ils ont obtenu gain de cause ce mardi.