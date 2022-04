Cyclisme

Burgaudeau : "Evenepoel est impressionnant... et peu surprenant à la fois"

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Invité exceptionnel de Bistrot Vélo, Mathieu Burgaudeau est revenu sur la victoire de Remco Evenepoel sur la Doyenne. Une course où le jeune coureur de la Quick-Step a montré l'étendu de son talent en accélérant sur la côte de la Redoute, un talent que les coureurs commencent à mesurer de plus en plus, tant ce belge est connu pour être déjà un phénomène. (Réal: Seb.Petit)

00:02:11, il y a une heure