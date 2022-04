Cyclisme

Mathieu van der Poel vainqueur en 2019, Wout van Aert en 2021 : l’Amstel Gold Race reste sur deux épilogues épiques

AMSTEL GOLD RACE - Deux arrivées mémorables. L'Amstel a sacré Mathieu van der Poel en 2019 et Wout van Aert en 2021, à chaque fois à l'issue d'un dénouement hors du commun. La course néerlandaise a été gagnée par "MVDP" après un interminable sprint du champion des Pays-Bas, alors qu'elle semblait s'offrir à Fuglsang ou Alaphilippe. Deux ans plus tard, "WVA" a battu Tom Pidcock à la photo-finish.

00:03:59, il y a une heure