Cyclisme

BINCHE-CHIMAY-BINCHE - Evenepoel : "Un honneur de rouler une dernière fois avec Phil et Iljo"

BINCHE-CHIMAY-BINCHE - Pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel, Remco Evenepoel (Quick Step) n'a pas joué la victoire mais l'essentiel était ailleurs. Le Belge a terminé la course dans les bras de son coéquipier Iljo Keisse dont c'était la course en carrière et a déclaré que c'était un honneur de rouler une dernière fois en Belgique avec Phillipe Gilbert. Retrouvez son interview.

00:01:16, il y a 41 minutes