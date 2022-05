Cyclisme

Christopher Froome, 11e de la Mercan'Tour Classic, se sent en "grande progression"

MERCAN'TOUR CLASSIC - Il a terminé aux portes du "Top 10", ce mardi au sommet du Col de Valberg. Christopher Froome, 11e, devancé de quatre minutes par son coéquipier et vainqueur du jour, Jakob Fuglsang, n'avait plus signé pareil résultat depuis trois ans. Le coureur britannique de l'équipe Israel - Premier Tech (37 ans) exprime sa satisfaction, collective et individuelle, à notre micro.

