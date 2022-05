Cyclisme

Mercan'Tour Classic : Christopher Froome distancé à 12 kilomètres de l'arrivée

MERCAN'TOUR CLASSIC - Christopher Froome (Israel - Premier Tech) a perdu le contact avec le groupe de tête à 12 bornes du sommet de l'ascension finale, le Col de Valberg, ce mardi. Mais il n'a pas coupé son effort et a terminé 11e, à quatre minutes de son coéquipier, le lauréat du jour, Jakob Fuglsang. Froome n'avait plus réussi à terminer dans le "Top 20" d'une course depuis sa chute de 2019.

00:01:14, il y a 26 minutes