Cyclisme

Milan-Sanremo - Encore une fois, Alaphilippe a attaqué dans le Poggio

MILAN-SANREMO - C'est son jardin, là où il se sent le mieux, ou presque. Comme il en a l'habitude, Julian Alaphilippe a accéléré dans les plus forts pourcentages du Poggio. Suivi par Wout Van Aert, le Français n'a cependant cette fois pas pu faire la différence. Un petit groupe est revenu sur lui et c'est jasper Stuyven qui l'a emporté.

00:02:13, il y a une heure