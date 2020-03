Quelques minutes après l'annulation des Strade Bianche, AG2R La Mondiale vient d'annoncer qu'elle ne participerait à aucune des classiques italiennes. En effet, le Tirreno-Adriatico, prévu du mercredi 11 au mardi 17 mars, et le Milan-San Remo, programmé le samedi 21 mars, sont pour l'heure maintenus. Mais les deux épreuves sont en sursis avec la propagation du coronavirus en Europe et notamment en Italie, qui est le troisième pays au monde le plus touché derrière la Chine et la Corée du Sud.

Le gouvernement italien a signé mercredi un décret ordonnant le huis clos pour l'ensemble des manifestations sportives jusqu'au 3 avril prochain. Ce qui a poussé les organisateurs des Strade Bianche et les autorités à annuler l'épreuve. "En tant que chef d'entreprise, je ne peux pas engager la santé et l'intégrité de notre personnel alors que la situation sanitaire est instable en Italie et que de nombreuses interrogations, légitimes, se sont exprimées au sein de l'équipe", a déclaré Vincent Lavenu, le manager d'AG2R La Mondiale.

Bardet devrait être au départ de Paris-Nice

"Nous sommes désolés pour les organisateurs de ces courses qui appartiennent à la légende de notre sport que nous avons avertis ce matin (jeudi) de notre décision", a ajouté Vincent Lavenu. Son chef de file, Romain Bardet, qui était prévu aux Strade Bianche, dont il a pris la deuxième place voici deux ans, puis à Tirreno-Adriatico, devrait ainsi être au départ de Paris-Nice. Plusieurs équipes ont fait part de leur forfait au cours des dernières 48 heures, le plus souvent par mesure de précaution. Entre autres, Mitchelton, EF, Jumbo et Groupama-FDJ.