Après plusieurs matches de football, volley ou encore rugby, c'est désormais le monde du cyclisme qui pourrait être impacté directement par l'épidémie du coronavirus en Italie. Si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, deux épreuves, et pas des moindres, pourraient être annulées : Milan-San Remo (21 mars) et Tirreno-Adriatico (11-17 mars).

" Nous sommes très préoccupés "

"Nous sommes très préoccupés de la propagation de l'épidémie. Et la situation en Italie est à ce jour très compliquée. Nous sommes encore plus inquiets pour Tirreno-Adriatico", a ainsi déclaré Mauri Vegni, le Directeur Général de la course. "Nous n'avons pas de plan B pour Milan-San Remo. Si le gouvernement devait fermer l'aéroport de Milan nous serons dans l'obligation d'annuler la Primavera. Pas question pour nous de modifier le tracé d'une épreuve qui, depuis plus de 110 ans, reste fidèle à sa tradition", poursuit-il.

Depuis sa première édition en 1907, jamais la "Primavera" n'a été annulée hors période de guerre. Ce serait donc une première.