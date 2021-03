Cyclisme

Milan San Remo 2018 : Quand Nibali libérait l'Italie

En 2018, Vincenzo Nibali s'est offert une magnifique victoire sur la Primavera. Encore une, lui qui a déjà les trois grands tours à son palmarès. L'Italien a su se détacher du peloton au moment opportun et contenir le retour de celui-ci pour remporter la course. Caleb Ewan a été le meilleur des finisseurs et pris la deuxième place. Arnaud Démare complète le podium. Revivez les images de l'arrivée.

00:03:44, Hier à 22:36