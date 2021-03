Cyclisme

Milan - Sanremo : Alaphilippe et Van Aert pris dans une cassure à plus de 100 km de l'arrivée

MILAN-SANREMO - Que s'est-il passé pour Julian Alaphilippe et Wout Van Aert ? Le Français et le Belge, favoris de la Primavera, ont été pris dans une cassure à un peu plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Un événement qui pourrait avoir des conséquences dans le final.

