Cyclisme

Milan-Sanremo - Anthony Turgis : "La Cipressa peut se monter encore plus vite cette année"

MILAN-SANREMO - La TotalEnergies a plusieurs cartes à jouer sur le premier Monument de la saison. Il y a évidemment Peter Sagan mais aussi Nicolo Bonifazio et Anthony Turgis. Le Français assure d'ailleurs que pour l'équipe tricolore, il s'agira d'avoir le plus de représentants possibles tard dans la course. Il se méfie aussi d'attaques lointaines dans la Cipressa cette année.

