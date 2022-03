Cyclisme

Milan-Sanremo - Matej Mohoric et la descente du Poggio : revivez le moment décisif de sa victoire

MILAN-SANREMO - On attendait Tadej Pogacar ou encore Primoz Roglic mais c'est un troisième Slovène en la personne de Matej Mohoric qui s'est imposé sur Milan-Sanremo. Le coureur de Bahrain-Victorious a pris tous les risques et fait parler ses qualités de descendeur incroyable dansl la descente du Poggio. Personne n'a pu le suivre, revivez le moment clé de la course en vidéo.

00:03:01, il y a une heure