Cyclisme

Milan-Sanremo - Matej Mohoric vainqueur : "L'équipe est venue avec une idée"

MILAN-SANREMO - Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) est un vainqueur de Monument. Le Slovène, pas celui que l'on attendait ce samedi, a fait la nique à Tadej Pogacar et Wout Van Aert à la faveur d'une descente à peine croyable du Poggio. Il est revenu sur ce moment après la course et sur les semaines pendant lesquelles il a travaillé dur pour cet objectif de Milan-Sanremo.

