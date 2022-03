Cyclisme

MILAN-SANREMO - Un Mohoric ému revient sur sa victoire : "J'ai pensé à cette course tout l'hiver"

CYCLISME - MILAN-SANREMO - La Slovénie n'en finit plus de dominer le cyclisme. On surveillait Tadej Pogacar et Primoz Roglic et c'est Matej Mohoric qui après un numéro dans la descente du Poggio s'est offert Milan-Sanremo. Le coureur de Team Bahrain est revenu en interview sur sa victoire dans une course qu'il avait coché depuis longtemps.

