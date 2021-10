Le grand favori du prochain Tour de Lombardie, c'est bien Primoz Roglic. Le Slovène de la Jumbo-Visma a été irrésistible sur la colline de Superga mercredi pour s'adjuger la 102e édition de Milan-Turin, quatre jours après avoir emporté le Tour d'Emilie, une autre classique transalpine. Roglic a pu compter sur son redoutable finish de puncheur pour se débarrasser d'Adam Yates (INEOS Grenadiers) dans les derniers hectomètres et rafler un 13e succès cette saison.

Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step) a complété le podium, coupant la ligne au sprint devant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Pour sa première depuis son tire à Louvain, Julian Alaphilippe (25e) s'est montré rassurant à trois jours du dernier monument de l'année, même s'il a choisi de se relever dans la dernière ascension.

Covid oblige, le calendrier de la saison dernière a quelque peu dénaturé la course la plus vieille de la planète (première édition en 1876). Intégrée au profil de Milan-Turin (190 km) et sa traversée de la plaine du Pô depuis 2012, la colline de Superga a retrouvé son rôle de juge de paix après une trêve en 2020 profitable à Arnaud Démare, vainqueur cette année-là. Si le parcours fraîchement réhabilité suggérait une course de côte, les favoris ont une nouvelle fois pris le suiveurs de court en lançant les hostilités à un peu moins de 50 km de l'arrivée...sur un coup de bordure.

Roglic pourtant isolé

Initiée dans la vallée par les Deceuninck - Quick Step (6 des 7 coureurs engagés de la formation belge étaient présents à l'avant), l'offensive a surtout permis d'épurer les prétendants à la victoire au pied de la première ascension de Superga. Autre enseignement, à retenir en vue du Tour de Lombardie, la supériorité collective écrasante de la formation de Patrick Lefévère qui tranche avec la solitude d'un Roglic étonnement isolé à 20 km de l'arrivée.

