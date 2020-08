Et si La Planche des Belles Filles remplaçait Martigny ? Après les décisions gouvernementales, excluant l'organisation d'événements à plus de 1 000 personnes, la Suisse s'est retirée des Championnats du monde 2020. L'Union cycliste internationale (UCI) doit donc trouver un lieu de remplacement et la Fédération française a proposé ses services avec un parcours en Haute-Saône et un final magnifique.