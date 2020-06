Le chono des Mondiaux maintenu le jour de l'arrivée du Tour

MONDIAUX 2020 - L'Union cycliste inernationale (UCI) ne change pas ses plans. Malgré la refonte du calendrier, le contre-la-montre des Championnats du monde, prévus cette année en Suisse, est maintenu le 20 septembre, soit le jour de l'arrivée du Tour de France, selon le média néerlandais, Wielerflits.

Les amoureux de l'effort solitaire seront frustrés le 20 septembre prochain. Le jour qu'ils attendent chaque année n'aura pas la même saveur en 2020. En cause, le maintien, selon le site néerlandais Wielerflits, du contre-la-montre des Championnats du monde de Aigle-Martigny (Suisse) à la même date que l'arrivée du Tour de France. De fait, de nombreux spécialistes devraient manquer à l'appel.

Ainsi, Wielerflits nous apprend que l'équipe Jumbo-Visma n'a pas l'intention de libérer ses coureurs pour ce chrono des Mondiaux. Au sein de l'armada néerlandais sur le prochain Tour de France, Tom Dumoulin, titré en 2017, mais aussi Primoz Roglic, Tony Martin, co-recordman (avec Cancellara) avec ses quatre sacres, ou encore Wout Van Aert ne seront pas présents sur le difficile tracé suisse. Au rang des absents probables, on retiendra aussi Geraint Thomas ou encore Jonathan Castroviejo et Stefan Küng, coéquipier de Thibaut Pinot à la Groupama-FDJ.

Cyclisme Les Mondiaux sur route confirmés à Aigle-Martigny fin septembre HIER À 15:34

En revanche, ceux qui sont prévus sur le Giro seront bien présents et feront donc figure de favoris. Ainsi, on peut imaginer un duel entre le vainqueur 2019 et son dauphin : Rohan Dennis et Remco Evenepoel, soit le champion du monde face au champion d'Europe de la spécialité.

Mondiaux sur route Le Néerlandais Ligtlee s'adjuge l'épreuve du kilomètre 28/02/2020 À 21:02