Une coureuse ouzbeke testée positive au Covid-19 et retirée du contre-la-montre

La jeune Américaine, 23 ans, a subi une véritable lacération au niveau du genou après avoir heurté de plein fouet une glissière de sécurité lors du contre-la-montre des Mondiaux d'Imola alors qu'elle se situait très largement en tête de la course. "Je me souviens avoir pensé : "Si je pouvais obtenir mon vélo, puis-je encore gagner ?" Puis j'ai baissé les yeux et j'ai vu ma jambe", a raconté Dygert sur son compte twitter.