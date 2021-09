Cyclisme

Championnats du monde - Souvenir, clés de la course et Wout Van Aert favori : Wiggins décrypte les championnats du monde

MONDIAUX - Bradley Wiggins connaît bien les Championnats du monde pour y avoir participé et fait partie de l'équipe qui a mené Mark Cavendish vers le titre en 2011. Le consultant Eurosport vous livre son analyse sur cette course si particulière, les clés selon lui pour s'y imposer et il se permet même de livrer son favori pour la course masculine : Wout Van Aert.

00:03:54, 14/09/2021 à 13:06