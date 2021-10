Cyclisme

La terreur Anna Van der Breggen tire sa révérence à 31 ans, avec émotion : "Cela m'a donné la chair de poule"

CYCLING SHOW - 31 ans, 62 victoires, et une retraite sportive. Anna van der Breggen a achevé sa carrière de cycliste lors des derniers Mondiaux (89e). La septuple lauréate de la Flèche Wallonne, championne du monde 2018 et 2020, explique qu’elle a été très émue par l’ambiance qui a régné autour de son dernier jour de course, dans notre émission, et raconte qu’elle va rester dans l’univers du vélo.

00:02:59, il y a une heure