Cyclisme

Mondiaux sur route - "Il fallait durcir la course au maximum pour avoir une chance"

MONDIAUX SUR ROUTE - Dans les Rois de la Pédale, Guillaume Di Grazia et Jacky Durand analysent la course de l'équipe de France qui n'a cessé d'attaquer pour durcir la course. Pour nos consultants, cette tactique a permis à Julian Alaphilippe de s'échapper dans le final et de venir décrocher son deuxème titre mondial consécutif, dimanche à Louvain.

00:02:55, il y a une heure