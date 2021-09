Cyclisme

Mondiaux sur route - Alaphilippe au bout de l'effort : Le résumé de son 2e sacre

MONDIAUX SUR ROUTE - Devant une foule immense, présente tout au long du parcours de 268,3 kilomètres entre Anvers et Louvain, Julian Alaphilippe a conservé son titre acquis un an plus tôt à Imola. Le Français de 29 ans s'est imposé en solitaire après une attaque décisive à 17 kilomètres de l'arrivée. Revivez cette journée mémorable

00:03:09, il y a une heure