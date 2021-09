Cyclisme

Mondiaux sur route : Le résumé de l'épreuve en ligne féminine et du succès d'Elisa Bolsamo

MONDIAUX - Comme lors des derniers Jeux Olympiques, comprendre la stratégie des Pays-Bas a longtemps été très difficile dans cette course en ligne. Finalement, les Néerlandaises ont misé sur Marianne Vos mais Elisa Bolsamo a été plus rapide au sprint. Le résumé de la course en vidéo.

00:02:13, il y a 41 minutes