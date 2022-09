Quelle saison pour Christophe Laporte ! Si quelqu'un soupçonnait en septembre 2021 qu'il serait un an plus tard médaillé d'argent d'un championnat du monde et que personne n'y trouverait rien à redire, on veut bien écouter ses autres prédictions pour l'avenir proche du cyclisme. Transfuge de Cofidis, le Varois a été transformé par la Jumbo-Visma au point de tenir tête aux meilleurs coureurs du monde dans un final incroyable au sens premier du terme.

Ad

On le savait, avec un Julian Alaphilippe moins fort que les deux années précédentes après une année galère et une énième chute sur la Vuelta, l'équipe de France avait plusieurs cartes. Raisonnablement, le quatuor de leaders pouvait se résumer au double champion du monde évidemment et à Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas et Christophe Laporte. Celui-ci dans un rôle différent des trois autres : "J'avais une consigne, me faire discret, essayer de suivre, de passer le plus près des meilleurs en haut de la bosse. Elle était un peu difficile pour moi. Je devais m'accrocher et essayer d'arriver pour une place."

Mondiaux sur route Maintenant Evenepoel peut célébrer : "Je ne verrai pas mon lit ce soir" IL Y A 3 HEURES

Evenepoel intouchable, Alaphilippe déchu : le résumé des Mondiaux en vidéo

Laporte ne savait pas pour la médaille d'argent

Un rôle qu'il a tenu à la perfection, n'étant jamais lâché du gros du peloton, entité mouvante au gré des stratégies de course des uns et des autres. Si l'on a vu les Sivakov, Armirail, Bardet, Pacher et Sénéchal à l'avant ou encore Cosnefroy, Madouas ou Alaphilippe répondre aux attaques en tête de peloton, lui n'a jamais, ou presque, bougé d'une oreille. Bien lui en a pris puisque c'est lui qui a tiré les marrons du feu de derniers kilomètres complètement fous.

"On ne s'y attendait pas vraiment (à revenir sur les échappés, NDLR)", pointe Laporte. Et pour cause ! Dans les dix derniers kilomètres, l'écart avec les poursuivants de Remco Evenepoel paraissait impossible à combler. Mais ceux-ci se sont regardés jusqu'à l'absurde, permettant aux "gros" de revenir. Ce qu'a salué un Thomas Voeckler qui a avoué qu'il n'y croyait plus, contrairement à ses ouailles. "C'était un final vraiment étrange. On est revenu très vite dans le dernier tour. Quand j'ai passé la ligne, je ne savais pas vraiment où j'étais", assure Laporte.

Laporte : "Je ne savais pas à quelle place j'étais quand j'ai passé la ligne"

C'est bien pour le titre très honorifique de vice-champion du monde qu'il a sprinté, et de quelle manière. Derrière lui, si Michael Matthews se pare de bronze, la liste des battus a un sacré pedigree : Van Aert, Trentin, Kristoff, Sagan ou encore Bettiol. "On voulait jouer sur plusieurs tableaux, j'ai fait au mieux et au final c'est une médaille d'argent, je suis content", dit encore l'homme du jour pour les Bleus. Le Laporte de 2021 n'aurait sans doute jamais eu assez confiance en lui pour s'imaginer sur le podium mondial. Au-delà du physique, sa transformation est aussi, et surtout, mentale.

Une saison au sommet

Ce nouveau excellent résultat vient confirmer sa montée en puissance dans une année 2022 bluffante. Vainqueur d'une étape à Paris-Nice, 2e de l'E3 et de Gand-Wevelgem, lauréat d'une étape sur le Tour de France et de celui du Danemark, Laporte a définitivement fait son entrée chez les grands. Ce n'est pas un hasard si la Jumbo-Visma l'a emmené pour l'opération Tour de France, pas un hasard non plus si Thomas Voeckler en a fait un coureur important de son dispositif, toujours pas un, enfin, si ses coéquipiers se sont arrachés ce dimanche pour le ramener.

"Je suis quand même très heureux, conclut-il. On venait pour le maillot arc-en-ciel, on l'a gagné les deux dernières années mais je pense qu'on peut être satisfaits de cette médaille d'argent. Si on nous avait dit ça à un tour de l'arrivée, on aurait signé." Et si on lui avait dit à lui il y un an qu'il serait médaillé d'argent mondial, en aurait-il fait de même ? Probablement.

Le débat des RP : la tactique française était-elle la bonne ?

Mondiaux sur route Plan défaillant, argent inespéré pour Laporte : Comment les Bleus ont perdu le titre IL Y A 3 HEURES