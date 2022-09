Cofidis "ne lâchera personne". Selonla formation nordiste ne souhaite pas voir ses coureurs participer aux Mondiaux, dont la course en ligne se tiendra le 25 septembre en Australie, et elle serait ainsi en position de décider de leur programme. La tendance est peu ou prou la même chez Lotto Soudal, côté belge. Pourtant, on peut se demander de quel moyen de coercition disposent les différentes structures, à l'heure de dicter le planning de leurs coureurs en vue de la " course aux points UCI ".