Cyclisme

Mondiaux sur route - Un sprint magnifique et Herzog finit pas s'imposer : le résumé de la course des juniors

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR - L'Allemand Emil Herzog est devenu champion du monde juniors en s'imposant devant le Portugais Antonio Morgado et le Belge Vlad van Mechelen dans la course en ligne des Mondiaux, vendredi à Wollongong. Herzog est revenu sur Morgado à quelques kilomètres de l'arrivée et l'a réglé au sprint après un long mano a mano. Les Mondiaux sont à suivre sur Eurosport.

00:03:36, il y a une heure