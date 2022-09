Cyclisme

Mondiaux sur route : Van Vleuten championne du monde avec un coude cassé : et si c'était du bluff ?

MONDIAUX SUR ROUTE - Victorieuse samedi, à la surprise générale, à Wollongong, Annemiek van Vleuten a réussi à remporter les Mondiaux malgré une fracture au coude, annoncée quelques jours plus tôt. Est-ce vraiment possible ? Et si les Néerlandais avaient bluffé ? Voici le débat des Rois de la Pédale. Suivez les championnats du monde de cyclisme en vous abonnant à Eurosport.

00:01:01, il y a une heure