Wout van Aert et Remco Evenepoel ont été sélectionnés mardi par la fédération belge pour mener la sélection nationale lors de la course en ligne des Mondiaux de Wollongong (Australie), le 25 septembre, et détrôner le double tenant du titre Julian Alaphilippe

"Nous aurons deux leaders qui seront sur le même pied d'égalité. C'est un duo compatible et ils devront se trouver s'ils veulent devenir champions du monde. Ce sont deux très bons coureurs qui peuvent parfaitement gérer la finale d'une telle course. Nous avons discuté de la sélection avec les deux au préalable, mais il n'y avait aucune exigence", a expliqué mardi le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout.

Après la Vuelta, Remco va se concentrer sur les Mondiaux et sa récupération sera très importante

Triple vainqueur d'étape sur le Tour de France 2022 et récent lauréat de la Bretagne Classic, Wout van Aert sera l'un des favoris de l'épreuve, aux côtés de la jeune pépite Remco Evenepoel, actuel leader du classement général du Tour d'Espagne, et également gagnant de Liège-Bastogne-Liège en avril dernier et de la Clasica San Sebastian en juillet. "Nous en avons discuté en amont. La Vuelta demande beaucoup d'énergie mais Remco est un vrai professionnel. Après la Vuelta, il va se concentrer sur les Mondiaux et sa récupération sera très importante", a souligné Sven Vanthourenhout.

Wout van Aert et Remco Evenepoel seront entourés du solide rouleur Yves Lampaert, vainqueur d'étape dans le prologue de la Grande Boucle, du lauréat de Milan San Remo 2021 Jasper Stuyven, de Pieter Serry, Nathan Van Hooydonck, Quinten Hermans et Stan Dewulf. Dylan Teuns, vainqueur de la dernière Flèche Wallonne, est le grand absent de l'équipe belge. Le champion de Belgique du contre-la-montre Remco Evenepoel sera aussi aligné dans le contre-la-montre avec Yves Lampaert, victorieux de la discipline au niveau national en 2021. Wout Van Aert lui n'y prendra pas part.

La sélection belge

Course en ligne

Élites messieurs : Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck.

Réserves : Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel, Louis Vervaeke.

Élites dames : Valérie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky Jesse Vandenbulcke, Julie Van de Velde

Contre-la-montre

Élites messieurs : Remco Evenepoel, Yves Lampaert

Élites dames : Lotte Kopecky, Julie Van de Velde

Relais mixte : Valérie Demey, Julie De Wilde, Quinten Hermans, Pieter Serry, Jesse Vandenbulcke, Nathan Van Hooydonck

