Miguel Angel Lopez (Movistar, 27 ans) a remporté mardi en solitaire le 3e édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, disputée sur 153 kilomètres entre Vaison-la-Romaine (Vaucluse) et le sommet du Géant de Provence.

Le Colombien, surnommé "Superman", a devancé l'Espagnol d'Astana Oscar Rodriguez de 2 minutes et 26 secondes ainsi son coéquipier espagnol de Movistar Enric Mas de 2 minutes et 33 secondes. Deux ascensions complètes du Mont Ventoux étaient au programme de la journée : la première par Sault et la seconde par Bédoin.

