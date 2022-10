Cyclisme

Olav Kooij remporte le Tour de Münster devant Jasper Philipsen et Max Walscheid, Fabio Jakobsen 6e : l’arrivée en vidéo

TOUR DE MÜNSTER - Olav Kooij, qui aura 21 ans au cours de ce mois d’octobre, a décroché le quinzième succès de sa carrière, lundi. Et quel succès ! Le bolide de Jumbo-Visma a battu au sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck, 2e) et Max Walscheid (Cofidis, 3e), à Münster. Des pointures comme Sam Bennett (5e), Fabio Jakobsen (6e) et Dylan Groenewegen (7e) ont aussi participé à l’emballage final.

00:02:35, il y a une heure