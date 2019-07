Nairo Quintana dans une équipe française, ça brûle. Le grimpeur de la Movistar devrait s'engager pour Arkéa-Samsic selon CyclingNews, site spécialisé souvent bien informé. La rumeur de la signature du Colombien revenait régulièrement ces dernières semaines et elle aurait pris de l'épaisseur récemment. Les négociations entre Quintana et sa formation actuelle n'auraient pas abouti, permettant à la formation bretonne d'en profiter. Et elle pourrait signer un coup d'autant plus fameux qu'elle devrait voir le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 débarquer pour trois saisons.

Le transfert n'est pas encore officiel mais il serait déjà entendu confirme CyclingNews, qui précise que les discussions entre les deux camps remontent à mars dernier, après le dernier Paris-Nice. Co-leader de la Movistar, Quintana serait lassé de voir la formation espagnole insister dans une stratégie à plusieurs têtes pour le général lors des derniers grands Tours. Devoir partager les responsabilités et la vedette avec les Alejandro Valverde et autres Mikel Landa a fini par user la patience de Quintana, autant que les négociations inabouties pour éventuellement prolonger avec la Movistar.

Le coureur de 29 ans porte ses couleurs depuis 2012 et vivrait ainsi sa première expérience dans une autre équipe de calibre WorldTour. Il tentera de prouver que ses chances de conquérir un Tour de trois semaines n'est pas passée, lui qui cherche un Top 3 depuis le Tour d'Italie 2017. Surtout, il devrait à nouveau viser les premiers rôles sur le Tour de France, lui qui reste sur deux Grandes Boucles décevantes (12e en 2017, 10e en 2018) alors qu'il était monté sur le podium lors de ses trois premières participations.

Anacona aussi vers Arkea-Samsic, vers un grand ménage chez Movistar ?

Quintana ne devrait pas arriver seul dans la formation d'Emmanuel Hubert. Winner Anacona (30 ans) devrait le suivre depuis la Movistar pour un contrat longue durée assure CyclingNews. Le frère de Quintana, Dayer, qui évolue cette saison pour la formation Neri Sottoli-Selle Italia, devrait lui aussi débarquer, ainsi que Diego Rosa, à la relance après deux saisons compliquées chez Ineos, et le jeune Fernando Barcelo (23 ans), vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Avenir la saison dernière.

Arkéa-Samsic s'offrirait des renforts de poids après avoir attiré Warren Barguil ou encore André Greipel ces deux dernières saisons, dans l'espoir de décrocher une licence WorldTour et une participation d'office à toutes les plus grandes compétitions du calendrier. La guerre fait rage entre les formations françaises pour attirer les gros poissons et rejoindre l'élite du peloton alors que la Cofidis lorgne Elia Viviani (Deceunick - Quick-Step).

Pour la Movistar, c'est une page qui se tourne avec le départ à venir de Quintana et un Alejandro Valverde qui ne semble plus en mesure de s'imposer sur un Grand Tour. Mikel Landa va pour sa part rejoindre la Bahrain-Merida, alors que le vainqueur du dernier Tour d'Italie Richard Carapaz pourrait renforcer la Dream Team d'Ineos. Movistar pourrait se tourner vers Enric Mas (Deuceninck - Quick-Step) et Jakob Fuglsang (Astana) pour devenir leaders.