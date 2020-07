Alors qu'il s'entraînait près de son domicile, en Colombie, Nairo Quintana a été victime d'un accident, comme confirmé par la formation Arkéa-Samsic. De plus amples informations concernant son état de santé seront communiquées ultérieurement.

Mésaventure pour Nairo Quintana. En pleine prépration pour le Tour de France (29 août-20 septembre) dans son pays, le Colombien a été victime d'un accident a quelques kilomètres de son domicile. La formation Arkéa-Samsic a rapidement confirmé la nouvelle, sans donner plus d'informations concernant l'état de santé de son coureur. "Nairo Quintana a été percuté par un véhicule a l’entraînement, nous vous donnerons dès que possible de plus amples informations sur son état de santé", précise le communiqué.

"C’est un automobiliste qui l’a touché, et Nairo a chuté de suite, explique Emmanuel Hubert, manager général de l’équipe Arkéa-Samsic, à Ouest-France. Il est rentré chez lui en véhicule, et il va désormais passer des examens médicaux. C’est le genou qui a pris plein pot. Il était un peu sous le choc et abattu car il est bien conscient d’être dans une forme exceptionnelle. Maintenant, il faut attendre les résultats..."

