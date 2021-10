Cyclisme

Nicolas Roche dans Bistrot Vélo : "En tant que leader, Alberto Contador avait quelque chose en plus"

BISTROT VELO - Nicolas Roche a connu des grands leaders. Chris Froome et Alberto Contador entre autres. Invité par Colin Bourgeat à se prononcer sur le plus impressionnant de ses chefs de file, l’Irlandais des 37 ans, qui quitte les pelotons en cette fin de saison, a expliqué en quoi "El Pistolero" se démarquait par son professionnalisme et son leadership, avec de savoureuses anecdotes à la clef.

00:03:15, il y a une heure