Il y a onze mois, Fabio Jakobsen ne savait même pas s'il pourrait redevenir coureur cycliste. Il se battait simplement pour sa vie après son accident sur la première étape du Tour de Pologne. Revenu à la compétition en avril sur le Tour de Turquie, le Néerlandais réapprend petit à petit à courir en peloton. S'il n'a pas refait de sprint massif depuis, son équipe, Deceuninck-Quick Step, croit en lui. Elle l'a prolongé jusqu'à la fin de saison 2023.

"Je voudrais remercier Patrick Lefevere, le staff et les sponsors pour leur incroyable soutien. J'ai hâte d'avancer et de gagner à nouveau", a déclaré Jakobsen dans le communiqué de sa formation. Son dernier succès remonte justement à cette maudite étape du Tour de Pologne. Avant cela, il avait aussi levé les bras à deux reprises sur la Vuelta 2019. "Regardez d'où revient Fabio, c'est un miracle, note Lefevere. Il fait des progrès et nous sommes plus que ravis de l'avoir avec nous deux ans de plus."

